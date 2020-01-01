Мариано Диас не хочет покидать «Реал»

Сообщается, что нападающий "Реала" Мариано Диас не хочет покидать клуб, несмотря на то, что футболист не входит в планы тренерского штаба. Контракт 27-летнего игрока с "Реалом" рассчитан до 2023 года.