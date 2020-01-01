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Мариано Диас не хочет покидать «Реал»
FootballHD
  • FootballHD
Сообщается, что нападающий "Реала" Мариано Диас не хочет покидать клуб, несмотря на то, что футболист не входит в планы тренерского штаба. Контракт 27-летнего игрока с "Реалом" рассчитан до 2023 года.В источнике
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Мариано Диас не хочет покидать «Реал»

Soccer.ru 03:31
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Мариано Диас не хочет покидать «Реал»

Чемпионат 03:16
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