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Мариано Диас не хочет покидать «Реал»
FootballHD
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Нападающий мадридского «Реала» Мариано Диас не хочет покидать клуб, несмотря на то что не входит в планы главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана, сообщает Mundo Deportivo.В источнике
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Нападающий Мариано Диас не хочет уходить из «Реала» — СМИ

REGNUM 05:11
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Мариано Диас не хочет покидать «Реал»

Soccer.ru 03:31
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Мариано Диас не хочет покидать «Реал»

Чемпионат 03:16
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