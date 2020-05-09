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Марио Балотелли считает себя гением
Газета.Ru
  • Газета.Ru
Форвард «Брешии» Марио Балотелли рассказал мнение о самом себе, информирует France Football. Он заявил, что считает себя гением, но не бунтарем. «У меня есть моя жизнь, мой мир, и я веду себя так, как хочу, никому не вставляя палки в колеса», — сказал футболист.В источнике
Марио Балотелли
итальянский футболист
У меня была тяжелая жизнь. Говорят, что я темнокожий парень, зарабатываю много денег и меняю девушек. Это не так. Легко судить людей по внешности. Меня можно назвать гением. Когда люди называют меня тупым, я смеюсь над ними.
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Балотелли: «Думаю, я гений. Я предпочитаю забивать некрасивые голы»

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