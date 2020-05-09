Марио Балотелли считает себя гением
Форвард «Брешии» Марио Балотелли рассказал мнение о самом себе, информирует France Football. Он заявил, что считает себя гением, но не бунтарем. «У меня есть моя жизнь, мой мир, и я веду себя так, как хочу, никому не вставляя палки в колеса», — сказал футболист.В источнике У меня была тяжелая жизнь. Говорят, что я темнокожий парень, зарабатываю много денег и меняю девушек. Это не так. Легко судить людей по внешности. Меня можно назвать гением. Когда люди называют меня тупым, я смеюсь над ними.