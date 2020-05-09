Марио Балотелли считает себя гением

Форвард «Брешии» Марио Балотелли рассказал мнение о самом себе, информирует France Football. Он заявил, что считает себя гением, но не бунтарем. «У меня есть моя жизнь, мой мир, и я веду себя так, как хочу, никому не вставляя палки в колеса», — сказал футболист.