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Марио Фернандес: «ЦСКА уже отыгрывал 11 очков отставания»
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Разумеется, знаем, что "Зенит" опережает нас на 11 очков.В источнике
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Марио Фернандес надеется отыграть 11 очков отставания от «Зенита»

Газета.Ru 05:30
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Фернандес: наша цель - стать чемпионами. Мы уже отыгрывали большое отставание

Футбол России 05:23
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Марио Фернандес: «ЦСКА уже отыгрывал 11 очков отставания»

Bobsoccer 04:35
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