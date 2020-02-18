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Марио Фернандес: «ЦСКА уже отыгрывал 11 очков отставания»
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Разумеется, знаем, что "Зенит" опережает нас на 11 очков.В источнике
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Защитник Марио Фернандес: ЦСКА поборется с «Зенитом» за чемпионство

Красная весна 15:22 
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Марио Фернандес вспомнил, как ЦСКА отыграл 11 очков отставания у «Зенита»

RT на русском 06:25
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Марио Фернандес надеется отыграть 11 очков отставания от «Зенита»

Газета.Ru 05:30
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