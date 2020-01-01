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Марио Гётце больше не сыграет за дортмундскую «Боруссию»
Евро-футбол.ру
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гётце пропустит матч заключительного тура Бундеслиги против «Хоффенхайма», сообщает Bild.В источнике
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