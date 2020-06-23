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Валерий ФЕДОРЧУК: «Мы знаем, чего ждать от Ворсклы»
Спортивная газета Болельщик
  • Спортивная газета Болельщик
  • RBC.ua
  • Cryptos.tv
Хавбек «Мариуполя» Валерий Федорчук высказался о грядущем противостоянии с «Ворсклой» в рамках полуфинала Кубка Украины.В источнике
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«Мариуполь» — «Ворскла»: кто дальше?

Все про Спорт ру 23 июня в 15:17
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