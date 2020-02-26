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Теннисистка Шарапова завершила карьеру
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Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова завершила профессиональную карьеру. Об этом спортсменка написала в своей авторской колонке журнала Vanity Fair.В источнике
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Подробнее о событии
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Мария Шарапова уходит из спорта. Главные итоги 20-летней карьеры теннисистки

Forbes 10:06 
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Чемпион ОИ-2018 конькобежец Бёкко завершит карьеру 1 марта

РИА Новости 11:01
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Мария Шарапова завершила карьеру

Sport.ru 08:30
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