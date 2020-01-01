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Марк-Андре Тер Штеген: «Барселона» готова страдать
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
Вратарь «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген отметил, что команда полностью готова к первому матчу с «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов — Я уверен в том, что мы делаем.В источнике
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Марк-Андре Тер Штеген: «Барселона» готова страдать

Матч ТВ 22:37
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Марк-Андре Тер Штеген: «Барселона» готова страдать

Sportbox.RU 22:37
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Тер Штеген высказался о работе под руководством Сетьена

Soccernews.ru 14:56
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