Марк-Андре Тер Штеген: «Барселона» готова страдать

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген отметил, что команда полностью готова к первому матчу с «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов — Я уверен в том, что мы делаем.