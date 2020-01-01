Маркизио: «Надеюсь, Серия А вскоре возобновится»

Бывший полузащитник "Ювентуса" Клаудио Маркизио в интервью Tuttosport выразил надежду на возобновление нынешнего розыгрыша Серии А, приостановленного из-за пандемии коронавируса.