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Маркизио намекнул на переход Суареса в «Ювентус»
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
Бывший футболист итальянского «Ювентуса» Клаудио Маркизио опубликовал запись в соцсети.В источнике
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«В ожидании Суареса». Маркизио намекнул на переход уругвайца в «Ювентус»

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Маркизио показал фото из Турина: «В ожидании Суареса»

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Экс-футболист «Зенита» поделился фотографией из Турина

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