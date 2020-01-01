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Маркизио призвал возобновить сезон в чемпионате Италии
Нева Спорт
  • Нева Спорт
  • by.Tribuna.com
  • PROСПОРТ Казахстан
Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио призвал возобновить сезон в чемпионате Италии.В источнике
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Клаудио Маркизио: «Надеюсь, что мы скоро вернемся к футболу, потому что я оптимист и искренне скучаю по нему»

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