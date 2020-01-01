Маркизио сказал, что надеется на возвращение Погба в «Ювентус»

Экс-игрок "Ювентуса" Клаудио Маркизио сказал, что хотел бы видеть в туринском клубе полузащитника "МЮ" Поля Погба. Француз играл в "Юве" с 2012 по 2016 год. В источнике