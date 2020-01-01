НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Soccernews.ruSoccernews.ru
Маркизио сказал, что надеется на возвращение Погба в «Ювентус»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Soccernews.ru
  • Евро-футбол.ру
Экс-игрок "Ювентуса" Клаудио Маркизио сказал, что хотел бы видеть в туринском клубе полузащитника "МЮ" Поля Погба. Француз играл в "Юве" с 2012 по 2016 год.В источнике
Подробнее о событии
alt

Маркизио: «Погба говорил, что его переход в „Манчестер Юнайтед“ - ошибка»

Евро-футбол.ру 09:33
alt

Маркизио сказал, что надеется на возвращение Погба в «Ювентус»

Soccernews.ru 08:09
alt

Клаудио Маркизио: «Спросил Погба, что он делает в „МЮ“. Надеюсь на его возвращение в „Ювентус“»

Спорт-Экспресс 07:53
реклама
Главное
Новости