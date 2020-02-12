Маркизио сожалеет, что не поиграл с Роналду

Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио поговорил о будущем после завершении карьеры футболиста и выразил сожаление, что не успел сыграть вместе с Криштиану Роналду. В источнике