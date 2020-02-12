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Маркизио сожалеет, что не поиграл с Роналду
Sports.ru
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Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио поговорил о будущем после завершении карьеры футболиста и выразил сожаление, что не успел сыграть вместе с Криштиану Роналду.В источнике
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Маркизио: «Хотел бы сыграть в одной команде с Роналду»

Sport24.ru 15:59 
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Маркизио о том, что ушел из «Юве», когда подписали Роналду: «Нельзя свой выбор привязывать к другим игрокам»

Sports.ru 15:57
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Маркизио сожалеет, что не поиграл с Роналду

Евро-футбол.ру 15:41
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