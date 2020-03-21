«Локомотив» ответил на сообщения о возможной замене Семина

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков опроверг информацию венгерского издания Nemzeti Sport о том, что Юрия Семина на посту тренера команды может сменить сербский специалист Марко Николич.