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Марко Николич не боится болельщиков «Локомотива»
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Новый тренер московского "Локомотива" Марко Николич заявил, что не боится недоброжелательного отношения к нему со стороны болельщиков. Николич возглавил железнодорожников после отставки Юрия Семина.В источнике
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С чего всё начиналось
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Николич: «Не боюсь, что болельщики не будут поддерживать „Локомотив“ из-за ухода Семина. Я не из тех, кто боится»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич в эксклюзивном интервью с корреспондентом Sport24 Максимом Алланазаровым рассказал, что не опасается по поводу возможного недоброжелательного отношения к нему и клубу со стороны болельщиков команды после ухода из «Локо» Юрия Семина.
Sport24.ru 11:00 
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Николич заявил о готовности бороться за уважение фанатов «Локомотива»

РБК 12:58
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«Понимаю, что прихожу в „Локо“ после легенды. Любовь болельщиков надо заслужить». Первое интервью Николича

Sport24.ru 13:00 
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Марко Николич: Везде, где я работал, у меня были отличные отношения с болельщиками

Советский спорт 11:50
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