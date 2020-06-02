Марко Николич не боится болельщиков «Локомотива»
Новый тренер московского "Локомотива" Марко Николич заявил, что не боится недоброжелательного отношения к нему со стороны болельщиков. Николич возглавил железнодорожников после отставки Юрия Семина.В источнике
С чего всё начиналось
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич в эксклюзивном интервью с корреспондентом Sport24 Максимом Алланазаровым рассказал, что не опасается по поводу возможного недоброжелательного отношения к нему и клубу со стороны болельщиков команды после ухода из «Локо» Юрия Семина.