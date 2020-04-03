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Маркос Льоренте назвал своего пса Энфилдом
Полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте опубликовал фото своего пса в инстаграме. «Энфилд наблюдает за окружающим миром», – подписал Льоренте.В источнике
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Льоренте назвал собаку в честь стадиона «Ливерпуля»

FAPL.ru 16:00
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Маркос Льоренте назвал своего пса Энфилдом. Хавбек забил 2 гола «Ливерпулю» в гостях

Sports.ru 16:01
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Игрок «Атлетико» Льоренте, чей дубль выбил «Ливерпуль» из Лиги чемпионов, назвал своего пса Энфилдом

Sport24.ru 14:37 
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