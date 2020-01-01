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Маротта: «„Интер“ хочет подписать Эриксена как можно скорее»
Soccer.ru
  • Soccer.ru
  • Soccernews.ru
  • Sports.ru
  • Footboom.com
Директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что клуб близок к трансферу хавбека «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.В источнике
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