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Марсель — Лилль 1:1
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«Марсель» и «Лилль» сыграли вничью в матче 4-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Марселе и завершилась со счетом 1:1.В источнике
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