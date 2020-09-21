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Марсель — Лилль 1:1
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«Марсель» и «Лилль» сыграли вничью в матче 4-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Марселе и завершилась со счетом 1:1.В источнике
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«Марсель» дома сыграл вничью с «Лиллем»

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