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«Марсель» может приобрести форварда «Ювентуса» Игуаина
Газета.Ru
  • Газета.Ru
«Марсель» может приобрести нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина, сообщает L'Equipe.В источнике
Подробнее о событии
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Форвард «Ювентуса» может продолжить карьеру в «Марселе»

Газета.Ru вчера в 23:30
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«Марсель» может приобрести форварда «Ювентуса» Игуаина

Чемпионат вчера в 21:42
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Раванелли хочет вернуться в «Марсель» и привести туда Игуаина

Soccer.ru вчера в 21:36 
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