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«Марсель» на выезде обыграл «Лилль» в Лиге 1
Bookmaker-ratings.ru
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  • Sport-place
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В матче 25-го тура чемпионата Франции «Лилль» уступил «Марселю» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Вильнёв-д'Аск на стадионе «Пьер-Моруа».В источнике
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«Марсель» на выезде обыграл «Лилль» в Лиге 1

Чемпионат 16:56
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«Марсель» обыграл «Лилль» и продлил беспроигрышную серию до 14 матчей

Спорт-Экспресс 16:55
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«Марсель» одержал третью победу подряд в Лиге 1, обыграв «Лилль»

Sport24.ru 16:56 
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