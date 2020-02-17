«Марсель» на выезде обыграл «Лилль» в Лиге 1

В матче 25-го тура чемпионата Франции «Лилль» уступил «Марселю» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Вильнёв-д'Аск на стадионе «Пьер-Моруа».