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«Марсель» обыграл «Ним», Бенедетто оформил хет-трик
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • LiveSport.ru
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
Гости победили во встрече со счетом 3:2. Главным героем матч стал аргентинский форвард «Марселя» Дарио Бенедетто, который оформил хет-трик.В источнике
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«Марсель» обыграл «Ним» в чемпионате Франции благодаря хет-трику Бенедетто

Чемпионат 16:38
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Хет-трик Бенедетто принес «Марселю» победу над «Нимом»

Sport24.ru 16:37 
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Хет-трик Бенедетто принес «Марселю» победу над «Нимом»

Спорт-Экспресс 16:37
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