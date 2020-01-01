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«Лидс» продлил контракт с Бьелсой
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"Лидс" продлил контракт с главным тренером команды Масрело Бьелсой.В источнике
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«Лидс» объявил о продлении контракта с Бьельсой

Sportbox.RU 06:39
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«Лидс» объявил о продлении контракта с Бьельсой

Матч ТВ 06:39
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Бьелса продлил контракт с «Лидс Юнайтед» (фото)

Советский спорт 06:26
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