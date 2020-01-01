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Марсело: «В „Реале“ всегда хотят побеждать»
Sports.ru
  • Sports.ru
Защитник "Реала" Марсело выразил мнение, что мадридский клуб хочет побеждать всегда.В источнике
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Марсело: «В „Реале“ всегда хотят побеждать»

Soccer.ru 08:47 
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Марсело: «Менталитет „Реала“ – побеждать в финалах. Мы всегда хотим большего»

Sports.ru 08:38
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