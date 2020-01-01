НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Soccer.ruSoccer.ru
Марсело: «В „Реале“ всегда хотят побеждать»
FootballHD
  • FootballHD
  • Sports.ru
  • Sportliga.com
  • Евро-футбол.ру
Защитник "Реала" Марсело выразил мнение, что мадридский клуб хочет побеждать всегда.В источнике
Подробнее о событии
alt

Марсело: «„Реал“ создан, чтобы выигрывать финалы»

Sportliga.com 09:33
alt

Марсело: «В Мадриде меня научили бороться до конца»

Евро-футбол.ру 09:21
alt

Марсело: «В „Реале“ всегда хотят побеждать»

Soccer.ru 08:47 
реклама
Главное
Новости