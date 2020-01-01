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Марсьяль выбыл из строя из-за травмы
Спорт день за днем
  • Спорт день за днем
Форвард "МЮ" Антони Марсьяль получил травму на тренировке и не попал в заявку на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с "Брюгге".В источнике
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Сульшер рассказал о травме Марсьяля

47-регион.ру 16:41 
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Сульшер рассказал о травме Марсьяля

ProstoProSport 16:41
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«Манчестер Юнайтед» потерял второго основного игрока линии атаки

Спорт день за днем 16:12
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