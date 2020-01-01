НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Советский спортСоветский спорт
Мартин Якубко: Раньше в РПЛ играли более сильные футболисты
RT на русском
  • RT на русском
  • ГЛАС.RU
По моему мнению, нельзя сказать, что уровень упал очень сильно.В источнике
Подробнее о событии
alt

«В топовых чемпионатах никогда не заплатят, как в России». Якубко - об уровне РПЛ

Футбол России 02:20
alt

Мартин Якубко: Раньше в РПЛ играли более сильные футболисты

Советский спорт 02:15
alt

Якубко рассказал о проблемах российского футбола

ГЛАС.RU 00:09
реклама
Главное
Новости