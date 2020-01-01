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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Масалитин: «Рано с Ганчаренко переподписали контракт»
Советский спорт
  • Советский спорт
Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин раскритиковал игру команды в матче с «Зенитом» (0:4).В источнике
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Масалитин: «Рано с Ганчаренко переподписали контракт»

Евро-футбол.ру 06:50
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Валерий Масалитин: Гончаренко увольняет сам себя

Советский спорт 05:23
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