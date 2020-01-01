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Масалитин: ЦСКА и «Динамо» сыграли нормальный, средний матч
Футбол России
  • Футбол России
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Динамо" (0:0) в 24-м туре Премьер-Лиги.В источнике
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Масалитин: ЦСКА и «Динамо» сыграли нормальный, средний матч

Футбол России 14:34
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Масалитин обратился к тренеру ЦСКА Гончаренко: «уходя — уходи»

News.ru 14:32
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