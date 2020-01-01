Масалитин: ЦСКА и «Динамо» сыграли нормальный, средний матч

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Динамо" (0:0) в 24-м туре Премьер-Лиги.