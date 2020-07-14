НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
ProstoProSportProstoProSport
Защитник «Спартака» Маслов отказался комментировать судейство
Metaratings
  • Metaratings
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Sports.ru
  • Евро-футбол.ру
Игрок «Спартака» Павел Маслов не захотел комментировать судейство в РПЛ. Об этом говорится в сообщении ФК. Он заявил о нежелании обвинять кого-либо.В источнике
Подробнее о событии
alt

Защитник «Спартака» Маслов: «Судьи? Мы должны быть выше этого»

Спорт-Экспресс 05:22
alt

Маслов призвал не оправдывать неудачи ошибками арбитров

РИА Новости 05:15
alt

Маслов – о судействе против «Спартака»: соперник падает до контакта, а судья даёт тебе жёлтую

Metaratings 04:49
реклама
Главное
Новости