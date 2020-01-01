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Каррера обрадовался лидерству московского «Спартака» в Премьер-Лиге
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
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Бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера, ныне возглавляющий АЕК, отреагировал на лидерство ФК в турнирной таблице РПЛ.В источнике
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Массимо Каррера: «Рад за „Спартак“, идущий на 1-м месте при моем соотечественнике Тедеско»

Sports.ru 11:59
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Массимо Каррера прокомментировал лидерство «Спартака» в РПЛ

Чемпионат 11:30
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Каррера прокомментировал первое место «Спартака» в таблице РПЛ

Футбол России 11:34
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