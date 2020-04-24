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Мать Неймара бросила 23-летнего киберспортсмена
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Надин Гонсалвес, мать нападающего французского ПСЖ Неймара, рассталась с 23-летним киберспортсменом Тьяго Рамосом.В источнике
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Подробнее о событии
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Мать Неймара рассталась с 23-летним бойфрендом, узнав, что ранее он встречался с поваром футболиста

Футбол России 05:22
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Мать Неймара бросила киберспортсмена из-за его нетрадиционной ориентации

Советский спорт 03:51
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Мать Неймара порвала с 23-летним киберспортсменом, узнав о его встречах с мужчинами

Чемпионат 03:02
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