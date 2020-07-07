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Футболисты «Оренбурга» готовятся к матчу 27-го тура РПЛ против ЦСКА
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Футболисты "Оренбурга" готовятся к домашнему матчу 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.В источнике
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Матч «Оренбург» — ЦСКА состоится

Чемпионат 12:42
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«Оренбург подтвердил», что матч с ЦСКА состоится

Спорт-Экспресс 12:42
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«Оренбург» официально объявил, что матч с ЦСКА состоится, несмотря на ситуацию с коронавирусом в команде

Sport24.ru 12:25 
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