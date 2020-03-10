НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеМатч «ПСЖ» и «Боруссии» пройдет без зрителей из-за коронавирусаДва тура чемпионата Испании пройдут без зрителей из-за коронавируса«Севилья» и «Рома» сыграют без зрителей в матче Лиги ЕвропыМатч «Баварии» и «Челси» пройдёт без зрителейРозыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы могут приостановитьГлавноеВ РПЛ прокомментировали запрет на массовые мероприятия в МосквеРБ Лейпциг — Тоттенхэм 2:0 (Перерыв)Кокорин опроверг слова о том, что не хочет возвращаться в «Зенит»ЦСКА проиграл «Ростову» в гостяхКрикунов: Яшкин мог оставить «Динамо» без победы, надо думать головойSport.ruМатч Лиги чемпионов «Барселона» – «Наполи» пройдёт при пустых трибунахiReactor23iReactorSports.ruРБКLiveSport.ruГазета.RuSportbox.RUNEWS.am SportГЛАС.RUODDS.ruSpain-media.ruАргументы и Фактыby.Tribuna.comRuposters.ruСегодня (Киев)Красная веснаSoccernews.ruМатч ТВua.Tribuna.comБелновостиУНИАНMetaratingsSport24.ruЕвро-футбол.руОтветный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Наполи" состоится без зрителей. Об этом информирует пресс-служба УЕФА.В источнике Комментировать1Подробнее о событии Президент «Барселоны» рассказал об экономических потерях в связи с проведением матча ЛЧ с «Наполи» без зрителейМатч ТВ 16:17«Барселона» потеряет 6 млн евро из-за проведения матча с «Наполи» без зрителейSports.ru 13:14Глава «Барселоны» доволен, что игра с «Наполи» пройдет без зрителейГазета.Ru 12:34рекламаЕщё по темеМатч «ПСЖ» и «Боруссии» пройдет без зрителей из-за коронавирусаДва тура чемпионата Испании пройдут без зрителей из-за коронавируса«Севилья» и «Рома» сыграют без зрителей в матче Лиги ЕвропыМатч «Баварии» и «Челси» пройдёт без зрителейРозыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы могут приостановитьГлавноеВ РПЛ прокомментировали запрет на массовые мероприятия в МосквеРБ Лейпциг — Тоттенхэм 2:0 (Перерыв)Кокорин опроверг слова о том, что не хочет возвращаться в «Зенит»ЦСКА проиграл «Ростову» в гостяхКрикунов: Яшкин мог оставить «Динамо» без победы, надо думать головойНовости