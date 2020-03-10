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Матч Лиги чемпионов «Барселона» – «Наполи» пройдёт при пустых трибунах
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Ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Наполи" состоится без зрителей. Об этом информирует пресс-служба УЕФА.В источнике
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Подробнее о событии
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Президент «Барселоны» рассказал об экономических потерях в связи с проведением матча ЛЧ с «Наполи» без зрителей

Матч ТВ 16:17
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Глава «Барселоны» доволен, что игра с «Наполи» пройдет без зрителей

Газета.Ru 12:34
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