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Матч «Барселоны» и «Наполи» пройдёт без зрителей
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Ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Наполи" состоится без зрителей.В источнике
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Подробнее о событии
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Президент «Барселоны» рассказал об экономических потерях в связи с проведением матча ЛЧ с «Наполи» без зрителей

Матч ТВ 16:17
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Президент «Барселоны» рассказал об экономических потерях в связи с проведением матча ЛЧ с «Наполи» без зрителей

Sportbox.RU 16:17
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«Барселона» потеряет 6 млн евро из-за проведения матча с «Наполи» без зрителей

Sports.ru 13:14
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