Ответный матч «Барселоны» и «Наполи» пройдет без зрителей

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Наполи» пройдет без зрителей из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.