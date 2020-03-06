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Матч ФНЛ «Шинник» — «Ротор» состоится в Химках
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Матч 1/4 финала Кубка России между "Шинником" и екатеринбургским "Уралом" должен был состояться в среду, но был перенесен из-за неготовности поля на стадионе в Ярославле. "Ротор" лидирует в турнирной таблице ФНЛ, имея в активе 52 очка, "Шинник" (40) находится на шестом месте.В источнике
С чего всё начиналось
Матч 1/4 финала Олимп - Кубка России между ярославским "Шинником" и екатеринбургским "Уралом" пройдет в Химках 18 марта, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.
Газета.Ru 13:27
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«Шинник» и «Урал» сыграют 18 марта на «Арене Химки»

Советский спорт 13:40 
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«Шинник» и «Урал» сыграют на «Арене Химки». Матч переносили из-за плохого состояния газона в Ярославле

Sports.ru 13:26
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Четвертьфинальный матч Кубка России «Шинник» – «Урал» состоится 18 марта на «Арене Химки»

Metaratings 13:32
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