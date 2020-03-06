Матч ФНЛ «Шинник» — «Ротор» состоится в Химках
Матч 1/4 финала Кубка России между "Шинником" и екатеринбургским "Уралом" должен был состояться в среду, но был перенесен из-за неготовности поля на стадионе в Ярославле. "Ротор" лидирует в турнирной таблице ФНЛ, имея в активе 52 очка, "Шинник" (40) находится на шестом месте.В источнике
С чего всё начиналось
Матч 1/4 финала Олимп - Кубка России между ярославским "Шинником" и екатеринбургским "Уралом" пройдет в Химках 18 марта, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.