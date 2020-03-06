Матч ФНЛ «Шинник» — «Ротор» состоится в Химках

Матч 1/4 финала Кубка России между "Шинником" и екатеринбургским "Уралом" должен был состояться в среду, но был перенесен из-за неготовности поля на стадионе в Ярославле. "Ротор" лидирует в турнирной таблице ФНЛ, имея в активе 52 очка, "Шинник" (40) находится на шестом месте.