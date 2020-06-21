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«Краснодар» объяснил перенос матча РПЛ с «Динамо»
LiveResult.Ru
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«Краснодар» выступил с официальным заявлением в связи с переносом матча 23-го тура РПЛ с московским «Динамо».В источнике
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Подробнее о событии
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Почему окончание сезона РПЛ не должно превращаться в фарс

RT на русском 17:19
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«Хорошо, когда у людей есть честь». Юсупов и Жоаозиньо поблагодарили Галицкого за перенос игры с «Краснодаром»

Sport24.ru 08:11 
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«Динамо» поблагодарило Галицкого за согласие перенести матч «Краснодара»

РБК 07:30
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