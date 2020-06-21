Матч «Краснодар» – «Динамо» перенесли на 19 июля

Напомним, ранее вспышка коронавируса случилась в «Ростове», из-за чего на поле в матче против «Сочи» вышли игроки молодежной и юношеской команд «Ростова» и проиграли со счетом 1:10.