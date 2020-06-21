Матч «Краснодар» – «Динамо» перенесли на 19 июля
Напомним, ранее вспышка коронавируса случилась в «Ростове», из-за чего на поле в матче против «Сочи» вышли игроки молодежной и юношеской команд «Ростова» и проиграли со счетом 1:10.В источнике
С чего всё начиналось
Бюро исполкома в воскресенье утвердило перенос на 19 июля матча, которым в воскресенье должен был завершиться первый после паузы, связанной с пандемией коронавируса, тур чемпионата России по футболу.
Футбол на Куличках 21 июня в 08:59
Sport24.ru 21 июня в 08:11