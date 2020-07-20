Матч «Крыльев Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июля в «Сочи» была выявлена вспышка коронавируса. Из-за этого команда не смогла сыграть матч 29-го тура с «Тамбовом». Встреча «Крыльев Советов» и «Сочи» должна была состояться в Самаре 22 июля.В источнике
С чего всё начиналось
Как сообщается в Twitter-аккаунте самарского коллектива, клуб получил письмо от «Сочи», в котором говорится, что эпидемиологическая ситуация в южной команде не позволит ей провести матч.