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Матч «Крыльев Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июля в «Сочи» была выявлена вспышка коронавируса. Из-за этого команда не смогла сыграть матч 29-го тура с «Тамбовом». Встреча «Крыльев Советов» и «Сочи» должна была состояться в Самаре 22 июля.В источнике
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С чего всё начиналось
Как сообщается в Twitter-аккаунте самарского коллектива, клуб получил письмо от «Сочи», в котором говорится, что эпидемиологическая ситуация в южной команде не позволит ей провести матч.
RT на русском 06:14
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Матч 30-го тура РПЛ между «Крыльями» и «Сочи» не состоится

Sport.ru 07:00
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Матч «Крыльев Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса

КП - Самара 06:08
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Матч 30-го тура Тинькофф РПЛ между «Крыльями Советов» и «Сочи» не состоится

Матч ТВ 05:51
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