Матч «Крыльев Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июля в «Сочи» была выявлена вспышка коронавируса. Из-за этого команда не смогла сыграть матч 29-го тура с «Тамбовом». Встреча «Крыльев Советов» и «Сочи» должна была состояться в Самаре 22 июля.