Матч «Крыльев Советов» с «Краснодаром» отложили на два часа

Напомним, встреча команд пройдет в среду, 15 июля, на стадионе "Самара Арена". Игру рассудит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым. В источнике