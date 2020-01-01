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Матч «Крыльев Советов» с «Краснодаром» отложили на два часа
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Напомним, встреча команд пройдет в среду, 15 июля, на стадионе "Самара Арена". Игру рассудит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым.В источнике
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Матч «Крылья Советов» — «Краснодар» пройдет на два часа позже запланированного

Матч ТВ 04:33
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Матч «Крылья Советов» — «Краснодар» начнется на два часа позже

Спорт-Экспресс 04:07
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РПЛ изменила время начала матча «Крылья Советов» - «Краснодар»

Евро-футбол.ру 04:26
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