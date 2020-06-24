Матч Кубка России «Шинник» – «Урал» пройдёт без зрителей

Четвертьфинальный поединок Кубка России между «Шинником» и «Уралом» пройдёт без зрителей. Генеральный директор «Шинника» Дмитрий Горин пока не подтвердил появившуюся информацию.