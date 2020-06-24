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Матч Кубка России «Шинник» – «Урал» пройдёт без зрителей
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Четвертьфинальный поединок Кубка России между «Шинником» и «Уралом» пройдёт без зрителей. Генеральный директор «Шинника» Дмитрий Горин пока не подтвердил появившуюся информацию.В источнике
Подробнее о событии
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«Другое дело!» «Урал» доволен качеством газона на стадионе «Шинника» перед матчем Кубка России

Спорт-Экспресс 03:55
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«Другое дело!» «Урал» оценил поле стадиона «Шинника» перед матчем Кубка России

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