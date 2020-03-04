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Российская газетаРоссийская газета
Матч Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесен
Soccer.ru
  • Моя Москва.онлайн0:53
  • Piter.tv0:46
Матч четвертьфинала Кубка России по футболу между "Шинником" и "Уралом", запланированный на среду, не состоится.В источнике
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Матч «Шинник» – «Урал» перенесен на 18 марта

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