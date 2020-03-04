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Матч Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесён
Soccer.ru
  • Моя Москва.онлайн0:53
  • Piter.tv0:46
Матч четвертьфинала Олимп — Кубка России между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» перенесён. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Причиной переноса стало неудовлетворительное состояние газона на стадионе в Ярославле.В источнике
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Александр Дюков
Поле готовили и вот так подготовили. Возможно, если бы не вчерашняя тренировка, оно было бы готово к игре. Будем надеяться, что к 18 марта все подготовят, и матч состоится на этом стадионе. Если не на этом, то на другом поле.
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Sports.ru 10:43
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