Матч Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесён
Матч четвертьфинала Олимп — Кубка России между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» перенесён. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Причиной переноса стало неудовлетворительное состояние газона на стадионе в Ярославле.В источнике Поле готовили и вот так подготовили. Возможно, если бы не вчерашняя тренировка, оно было бы готово к игре. Будем надеяться, что к 18 марта все подготовят, и матч состоится на этом стадионе. Если не на этом, то на другом поле.
Новости Ярославля 76.ru 10:42