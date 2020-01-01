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Матч ЛЧ между «Ювентусом» и «Лионом» может пройти 8 августа
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Стала известна ориентировочная дата ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Лионом".В источнике
Подробнее о событии
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Матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Лион» может состояться 8 августа

Чемпионат 15:50
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Матч «Юве» – «Лион» в ЛЧ может пройти 8 августа, игра «ПСЖ» в четвертьфинале – 10-12-го

Sports.ru 14:59
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УЕФА хочет провести матч Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Лионом» 8 августа

Советский спорт 13:40
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