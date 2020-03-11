Матч Лиги Европы «Севилья» — «Рома» не состоится

Встреча 1/8 финала Лиги Европы между «Севильей» и «Ромой» не состоится. Такое решение было принято после того, как самолету с делегацией римлян на борту не разрешили приземлиться в Испании. По информации итальянских СМИ, в УЕФА приняли решение, что матч сыгран не будет.