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Матч Лиги Европы «Севилья» — «Рома» не состоится
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Встреча 1/8 финала Лиги Европы между «Севильей» и «Ромой» не состоится. Такое решение было принято после того, как самолету с делегацией римлян на борту не разрешили приземлиться в Испании. По информации итальянских СМИ, в УЕФА приняли решение, что матч сыгран не будет.В источнике
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С чего всё начиналось
Рома не вылетела в Испанию на поединок с Севильей, поскольку местные власти отказались принимать самолет из Италии, сообщает официальный Twitter "волков".
Новое Время (НВ) 11:03
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УЕФА перенес матчи «Интер» – «Хетафе» и «Севилья» – «Рома» в ЛЕ на неопределенный срок

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