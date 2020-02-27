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Матч Лиги Европы «Зальцбург» — «Айнтрахт» перенесён из-за урагана
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Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между австрийским «Зальцбургом» и франкфуртским «Айнтрахтом» перенесён из-за неблагоприятных погодных условий.В источнике
Подробнее о событии
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Перенесенный из-за урагана матч Лиги Европы состоится 28 февраля

Спорт-Экспресс 10:20
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Перенесенный матч «Зальцбург» - «Айнтрахт» пройдёт 28 февраля

Футбол на Куличках 10:17
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Матч Лиги Европы «Зальцбург» — «Айнтрахт» перенесён из-за штормового предупреждения

Чемпионат 09:12
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